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Walt Disney $160 (+18,67%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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Экономика ,  
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ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

Реальная заработная плата в России в III квартале вырастет на 3–3,5% в годовом выражении. Этот прогноз приводится в июльском бюллетене Банка России.

«В реальном выражении заработная плата в июне—июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам Банка России, ее рост составит 3,0%–3,5% в годовом выражении», — говорится в документе.

В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

В документе со ссылкой на Росстат сообщается, что в июне—июле 2019 года рост номинальных зарплат ускорился до 7,7 и 8,2% в связи с переносом сроков выплаты бонусов в нефтегазовой сфере. Годовой темп прироста продолжил колебаться на уровне 2016–2017 годов. В то же время в июле Росстат сообщал о падении реальных доходов россиян за первое полугодие на 1,3%.

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По состоянию на июль 2019 года уровень безработицы остается близок к историческому минимуму, однако продолжилось сокращение рабочей силы, отмечается в бюллетене. По данным банка, четвертый месяц подряд ухудшаются настроения в сфере занятости, улучшения отмечаются лишь в сфере промышленности.

Теги: Центральный банк РФ, зарплата
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