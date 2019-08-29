Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине

Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.



Лидеры договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) для дальнейшего исполнения минских соглашений. Также Меркель и Путин обсудили транзит газа, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

Накануне Меркель обсудила ситуацию в Донбассе и саммит в «нормандском формате» в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.