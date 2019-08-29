Политика , 29 авг, 13:14
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Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
Лидеры договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) для дальнейшего исполнения минских соглашений. Также Меркель и Путин обсудили транзит газа, а также ситуацию в Сирии и Ливии.
Накануне Меркель обсудила ситуацию в Донбассе и саммит в «нормандском формате» в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на сентябрь. Он отметил, что Путин и Зеленский согласились участвовать в ней. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, для проведения саммита необходимо развести силы и средства в зоне конфликта в Донбассе, а также задокументировать формулу об особом статусе региона.