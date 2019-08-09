Стратегия Нарендры Моди — не сближаться сильно ни с кем из ведущих мировых игроков, чтобы не пришлось ради других жертвовать интересами Индии, и в то же время двигаться вперед — к статусу великой державы

Решение индийского премьера Нарендры Моди о территориальной реформе, в результате которой Джамму и Кашмир превратился из штата в союзную территорию и лишился части земель, вызвало в мире настоящую бурю. Соседний Пакистан назвал это «неприемлемым и непозволительным шагом», понизил уровень дипотношений и намекнул, что будет и дальше поддерживать кашмирских сепаратистов; недовольство выразил и Китай. В американской и британской прессе — настоящий вал критических публикаций, Индии пророчат полномасштабную войну и чуть ли не развал государства. А Моди, кажется, это нисколько не волнует: он сделал то, что счел необходимым, и продемонстрировал, что и в дальнейшем собирается вести себя так же, ставя на первое место интересы Индии. Так он поступал с самого начала своего премьерства — так намерен поступать и впредь.

Выяснение отношений

Когда Моди пришел к власти, он получил идеальную платформу для быстрого старта. Его предшественник Манмохан Сингх пытался с переменным успехом проводить многовекторную политику, но с годами стал все больше забирать в сторону США. Курс Сингха хорошо ложился в рамки «поворота в Азию» Барака Обамы: будучи слабым политиком, индийский премьер предпочитал прислушиваться к своему экспертному сообществу и политическим элитам, настроенным резко антикитайски и проамерикански. Однако перед самым уходом с поста Сингх, казалось, спохватился: Нью-Дели неожиданно резко отреагировал на инцидент с заместителем генконсула в Нью-Йорке Девьяни Кхобрагаде (ее обвинили в подделке документов при оформлении домработницы). Отношения двух стран охладились.

Став премьером, Моди тут же помирился со Штатами, а заодно продемонстрировал готовность дружить со всеми соседями сразу — от Пакистана до Китая, с которыми у Индии традиционно напряженные отношения. В сентябре 2014 года Моди принял в Индии Си Цзиньпина, а декабре 2015 года неожиданно прилетел в Пакистан на свадьбу внучки пакистанского премьера Наваза Шарифа. До того индийские премьеры не посещали Пакистан 12 лет, и этот шаг многие эксперты трактовали как сигнал о грядущих кардинальных переменах в отношениях Нью-Дели и Исламабада.