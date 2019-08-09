Но не прошло и года, как все изменилось. После очередного нападения кашмирских боевиков на индийский военный объект Индия неожиданно нанесла удар по территории непризнанного государства Азад Кашмир, де-факто находящегося под полным контролем Пакистана. Были разгромлены лагеря подготовки боевиков, погибли несколько пакистанских солдат, а отношения между странами с тех пор лучше всего описываются термином «вооруженный конфликт малой интенсивности». Год спустя наступил кризис и в китайско-индийских отношениях: сперва президент критически важных для безопасности Индии Мальдив резко развернул страну в сторону Китая, а затем произошел конфликт на плато Долам. Обошлось без стрельбы, но проамериканские круги в индийском политическом истеблишменте воспряли духом. Как оказалось, напрасно — менее чем через год Моди и Си Цзиньпин встретились в Ухани, после чего индийско-китайское сближение возобновилось. И вот теперь, отменив автономию Кашмира, Моди опять ставит под удар отношения с Пекином, который все активнее включает Пакистан в свою зону влияния.
Со стороны эти ходы индийского премьера могут показаться метаниями человека, который не знает, какую политическую линию выбрать. На самом же деле они отлично укладываются в основное русло индийской политики, определенное еще во времена Неру: расти, развиваться и сохранять стратегическую автономию — то есть не сближаться слишком сильно ни с одним из крупных или средних мировых игроков, чтобы не вынуждать Индию жертвовать своими интересами ради интересов других стран, и в то же время двигаться вперед — к статусу великой державы, подобающему стране с многотысячелетней историей и трудолюбивым народом. С тех пор Индия напоминает канатоходца, который, искусно балансируя, идет вперед. С каждым годом делать это проще: Индия развивается быстрыми темпами, и ее вес в мире увеличивается — а значит, расширяется и пространство для маневра. С другой стороны, само пространство вокруг канатоходца меняется: мир становится все менее предсказуемым.
Сочетание этих двух факторов — роста индийской мощи и кардинальных изменений в мировом порядке — и определяет политику Моди. Со странами «ближнего соседства», то есть государствами Южной Азии, он стремится поддерживать хорошие отношения; со странами «расширенного соседства» — Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, Восточной Африки — поддерживать здоровые деловые отношения, основанные на общем коммерческом интересе. Единственное исключение в этой схеме — Пакистан, который превратился за время премьерства Моди во «врага вообще», удобного внешнеполитического противника, против которого в нужный момент можно сплотить ряды нации. Но даже этот конфликт не вечен. Если Нью-Дели добьется того, чего хочет, то есть отказа Исламабада от поддержки кашмирских сепаратистов, отношения улучшатся моментально.
У Индии, которую строит Моди, вообще нет экзистенциальных врагов. Это страна, которая выстраивает свою зону интересов по границам Индийского океана и отрогам Гималаев, распространяя в то же время свое влияние на значительное расстояние от этих границ — от Фиджи в Тихом океане до постсоветских республик в Центральной Азии. При этом индийская внешняя политика все больше зависит от политики внутренней, и наоборот: так, необходимость изыскать средства и технологии для радикальных экономических и социальных реформ, затеянных Моди, вынуждает Индию идти на сближение с Китаем; сами же эти реформы нужны в том числе для того, чтобы обеспечить Индии достойное место на мировой арене. Новая Индия не любит и не хочет уступать: когда США попытались заставить индийцев отказаться от закупки российских С-400, Нью-Дели ясно дал понять, что не собирается менять свои решения под внешним давлением.
Сейчас Нарендру Моди ждут нелегкие времена. Дональд Трамп, по крайней мере пока, не намерен возвращаться на путь, проложенный Обамой, предпочитая укреплять экономику Соединенных Штатов вместо того, чтобы делать ставку на Индию, превращая ее в бастион против Китая. Более того, наметившееся в последние месяцы американо-пакистанское сближение (на почве переговоров об урегулировании в Афганистане) ставит Индию перед новой проблемой: куда бы наклониться, чтобы удержать баланс.
Об авторах
Алексей Куприянов
научный сотрудник ИМЭМО, эксперт РСМД
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