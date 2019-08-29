Медведчук заявил об отсутствии окончательного решения по делу Сенцова

У Киева нет окончательного решения по отбывающему наказание в России режиссеру Олегу Сенцову, но переговоры по этому поводу ведутся. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщает «112 Украина».

По его словам, вопросом обмена заключенными занимаются президент Владимир Зеленский и его команда.

«Переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет <...>. Точно так же окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали (Олега Сенцова. — РБК)», — рассказал он журналистам.

Утром 29 августа стало известно, что Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву. Официально ФСИН пока не подтверждает эту информацию. Украинского режиссера доставили в Москву после того, как в Киеве суд освободил из-под стражи главного редактора украинской редакции агентства «РИА Новости» Кирилла Вышинского.