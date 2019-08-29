Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане. Об этом сообщает Tengrinews.

Экс-глава государства заявил, что «Казахстан является признанным донором международной безопасности и стабильности». В связи с этим он предложил всем странам мира использовать «казахстанский опыт». После этого Назарбаев выдвинул несколько предложений о пересмотре системы ядерной безопасности в мире.

Он отметил, что в первую очередь лидеры ядерных держав должны приступить к переговорам. Назарбаев предложил руководителям США, России, Китая и других стран, обладающих ядерным вооружением, провести встречу в Нур-Султане. «Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле — руководителям США, России, Китая и других ядерных держав, как это неоднократно происходило в истории, когда главы крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества», — сказал он.

США 2 августа в одностороннем порядке вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон заявлял, что Москва нарушила условия соглашения. Россия также обвиняла США в нарушении ДРСМД, в частности, в развертывании пусковых установок Mk-41 в Румынии, с которых могут быть запущены ракеты с дальностью более 50 км. И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что после разрыва ДРСМД под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.