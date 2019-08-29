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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Европейское космическое агентство объяснило отказ от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство может вернуться к использованию российских космических кораблей «Союз» для полетов на МКС, сообщил в ходе авиасалона МАКС-2019 глава агентства Ян Вернер, передает ТАСС. Он пояснил, что для этого нужна прямая договоренность с «Роскосмосом», а нынешний отказ от использования российских кораблей частично связан с NASA.

«Для [дальнейшего] запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договоренность, в частности с «Роскосмосом». Пока такой договоренности нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем», — объяснил Вернер. По его словам, ЕКА выражала свою готовность к достижению такого соглашения на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Вернер объяснил и схему оплаты полетов европейских астронавтов к МКС. ЕКА не оплачивает полеты напрямую. Европа поставляет оборудование американскому агентству NASA, а США уже обеспечивают возможность полетов европейских астронавтов в космос. Эта схема действовала со времен программы «Шаттл». «Когда она была закрыта, американцы остались нам должны несколько запусков европейских астронавтов. После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят «Роскосмосу» за места европейских астронавтов», — сказал глава ЕКА.

Вернер отметил, что отказ от «Союзов» — «не наше решение». Полеты прекратятся по той причине, что закончилось действие трехстороннего соглашения между ЕКА, NASA и «Роскосмосом», которое обеспечивало работу этой схемы. Сейчас NASA планирует внедрить собственные пилотируемые корабли, в связи с чем необходимость для США оплачивать российские «Союзы» отпадет.

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О том, что ЕКА откажется от полетов на МКС на российских кораблях, 26 августа сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель. Он объяснил, что в ближайшие годы европейские астронавты перейдут на полеты на американских кораблях. На данный момент российские «Союзы» являются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. США не обладают собственными средствами доставки астронавтов на орбиту с момента закрытия программы «Шаттл», однако уже ведут разработку новых кораблей. Пилотируемые космические корабли разрабатывают и частные компании — Boeing и SpaceX.

Теги: Космос, «Союз МС», космический корабль, МКС
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