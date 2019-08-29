Европейское космическое агентство объяснило отказ от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство может вернуться к использованию российских космических кораблей «Союз» для полетов на МКС, сообщил в ходе авиасалона МАКС-2019 глава агентства Ян Вернер, передает ТАСС. Он пояснил, что для этого нужна прямая договоренность с «Роскосмосом», а нынешний отказ от использования российских кораблей частично связан с NASA.

«Для [дальнейшего] запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договоренность, в частности с «Роскосмосом». Пока такой договоренности нет. Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем», — объяснил Вернер. По его словам, ЕКА выражала свою готовность к достижению такого соглашения на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Вернер объяснил и схему оплаты полетов европейских астронавтов к МКС. ЕКА не оплачивает полеты напрямую. Европа поставляет оборудование американскому агентству NASA, а США уже обеспечивают возможность полетов европейских астронавтов в космос. Эта схема действовала со времен программы «Шаттл». «Когда она была закрыта, американцы остались нам должны несколько запусков европейских астронавтов. После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят «Роскосмосу» за места европейских астронавтов», — сказал глава ЕКА.

Вернер отметил, что отказ от «Союзов» — «не наше решение». Полеты прекратятся по той причине, что закончилось действие трехстороннего соглашения между ЕКА, NASA и «Роскосмосом», которое обеспечивало работу этой схемы. Сейчас NASA планирует внедрить собственные пилотируемые корабли, в связи с чем необходимость для США оплачивать российские «Союзы» отпадет.