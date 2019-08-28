Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Частный космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане после полета к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в своем Twitter компания SpaceX.

«Хорошее приводнение Dragon подтверждено, корабль завершил свою третью миссию на МКС», — говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon состоялся 26 июля с мыса Канаверал во Флориде. На следующий день космический корабль успешно состыковался с МКС.

Миссия по доставке грузов на МКС стала 18-й по счету по заказу NASA. Корабль доставил на станцию более 2,2 т груза, в том числе материалы и оборудование для проведения исследований.