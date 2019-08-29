Петиция о возобновлении работы парламента Британии набрала 1 млн голосов

Петиция против приостановки работы британского парламента набрала за сутки более 1 млн подписей. Документ был размещен на сайте самого парламента 27 августа.

«Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до тех пор, пока не будет на достаточный срок продлен период времени, предусмотренный в статье 50 (Лиссабонского договора о ЕС, регулирует процесс выхода стран из Евросоюза. — РБК), или Великобритания не откажется от намерения выйти из Европейского союза», — говорится в тексте петиции.

Парламент обязан ответить на любую петицию, которая наберет более 10 тыс. подписей. В случае, если документ подписывают более 100 тыс. человек, парламент должен провести дебаты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 28 августа, обратился к королеве Елизавете II c просьбой о приостановке текущей сессии парламента до середины октября. Королева одобрила его предложение. По словам Джонсона, начало новой парламентской сессии позволит принять дополнительные меры по реализации Brexit и анонсировать новые реформы, в том числе по улучшению работы системы здравоохранения. Противники премьер-министра считают, что таким образом он лишает парламент возможности полноценно участвовать в обсуждении Brexit. Депутаты не смогут помешать правительству вывести страну из ЕС без заключения сделки.