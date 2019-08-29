Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что среди погибших один ребенок. Еще семь человек, среди которых пятеро детей, вытащили из-под завалов живыми. Их госпитализировали с различными травмами.

Отмечается, что в ликвидации последствий обрушения участвуют 470 спасателей и 75 единиц техники. Для поисково-спасательных работ используют средства малой механизации и инженерной техники. При разборе завалов вывезли 29 самосвалов строительного мусора.

Накануне в четырехэтажном доме Дрогобыча взорвался газ, в результате чего один подъезд полностью обрушился. Жителей дома эвакуировали. В Госслужбе отметили, что решается вопрос об их временном расселении.