Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,80 +0,36 EUR Бирж. 73,93 +0,24 Brent 60,50 +3,07% USD Нал. 67,24 65,65 EUR Нал. 74,35 72,89 USD ЦБ 66,41 +0,15 EUR ЦБ 73,66 +0,05 EUR/USD 1,1075 -0,0015 BTC/USD Бирж. 9 620,00 -120,00 IMOEX 2 677,31 +0,68% RTSI 1 266,71 +0,64% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 66,41 (+0,15) Quote, 28 авг, 13:41
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 73,66 (+0,05) Quote, 28 авг, 13:41
Болтон оценил поездку на Украину Политика, 08:25 Минобороны опубликовало видео посадки Су-34 и Ан-26 на автомагистраль Общество, 08:23 «Тебе не над чем работать»: Маршалл Голдсмит о фразах-табу Pro, 08:18 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 08:08 Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России Финансы, 08:00 Politico узнал о решении Трампа пересмотреть военную помощь Украине Политика, 07:43 Ученые воссоздали лицо предка древнейшего человека. Видео Общество, 07:38 Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми Общество, 07:33 Сенатор Джиллибранд отказалась участвовать в президентских выборах в США Политика, 07:14 Социологи описали портрет «идеального губернатора» для Петербурга Политика, 07:01 Коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии Политика, 06:44 Инвестиции для пессимистов: во что вложиться тем, кто ждет кризиса Quote, 06:34 В США собрались расследовать выбор Трампом места следующего саммита G7 Политика, 06:32 СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста Общество, 06:28
Общество ,  
0 
Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что среди погибших один ребенок. Еще семь человек, среди которых пятеро детей, вытащили из-под завалов живыми. Их госпитализировали с различными травмами. 

Общество
Под Владимиром из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома

Отмечается, что в ликвидации последствий обрушения участвуют 470 спасателей и 75 единиц техники. Для поисково-спасательных работ используют средства малой механизации и инженерной техники. При разборе завалов вывезли 29 самосвалов строительного мусора.

Накануне в четырехэтажном доме Дрогобыча взорвался газ, в результате чего один подъезд полностью обрушился. Жителей дома эвакуировали. В Госслужбе отметили, что решается вопрос об их временном расселении. 

Теги: Украина, жилой дом, обрушение, Львовская область
Материалы по теме
На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме
Общество
В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter