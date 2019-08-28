На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме

На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме

Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По состоянию на 8:30 (совпадает с московским) погибли два человека и семь госпитализированы, из них четыре ребенка», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что взрыв газа произошел в жилом четырехэтажном доме по улице Грушевского в ночь на 28 августа. При взрыве один из четырех подъездов полностью обрушился.

В настоящее время на месте работают поисково-спасательные бригады. Всего к поиску людей, которые могут находиться под завалами, привлечены 399 человек и 39 единиц техники.