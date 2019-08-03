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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Общество ,  
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Под Владимиром из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома

Стена жилого дома обрушилась из-за хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Сообщение о ЧП в двухэтажном доме по адресу Пушкинская ул., 116 поступило в МЧС 3 августа в 06:13 утра. По данным ведомства, обрушение двух стен произошло в квартире № 2 между двумя другими квартирами.

Угрозы обрушения дома нет, предварительной причиной обрушения называется хлопок газа. Возгорания не произошло, запаха газа не ощущается, уточнили в управлении.

Из дома было эвакуировано 20 человек, из них трое детей, погибших и пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о размещении жителей в пункте временного размещения в средней школе поселка Никологоры Вязниковкого района.

Сотрудники МЧС занимаются разбором завалов. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 25 человек и десять единиц техники.

Ранее, 10 июля, в результате утечки угарного газа в отеле Виннипега (Канада) пострадали 46 человек, состояние 15 их них оценивалось как критическое. На момент инцидента в отеле находились 52 человека и собака.

Теги: Владимирская область, обрушение стены, МЧС
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