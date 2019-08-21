СМИ сообщили о сбитом в Йемене хуситами американском беспилотнике

Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили в йеменской провинции Дамар американский разведывательно-ударный беспилотный аппарат MQ-9. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

В Центральном командовании ВС США, заявление которого приводит агентство, подтвердили осведомленность о данном инциденте, однако отказались предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Похожий случай произошел в июне текущего года. В частности, тогда хуситы из шиитского движения, фактически контролирующие Йемен, сообщили, что сбили разведывательный беспилотник арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Дрон обезвредили в районе Аль-Мазрак в городе Харед на границе Йемена с Саудовской Аравией в Ходже.

Война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. В 2015 году на территорию страны вошли силы возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских стран, поддержавших правительство.