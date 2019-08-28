На юге Приморья отменили поезда из-за размытой железной дороги

На юге Приморья из-за отменили движение двух поездов, после того как ливни размыли железнодорожные пути. Сообщение об этом опубликовано на сайте АО «Экспресс Приморья».

В связи с тем, что пути размыты, 28 августа отменен поезд №6706/6708, который следует по направлению Уссурийск — Рязановка — Хасан, а 29 августа поезд №6706/6708, который следует в обратном направлении Уссурийск — Рязановка — Хасан, говорится в сообщении.

Ранее в Пермском крае в связи из-за размытых ливнями путей с 23 по 25 августа было ограничено движение электропоездов по маршруту из Перми в город Кишерть. До этого, 22 августа на железнодорожном перегоне Кишерть — Шумково четыре вагона грузового состава сошли с рельсов на размытом участке дороги. По факту происшествия Уральское следственное управление на транспорте СК России и Пермская транспортная прокуратура начали доследственную проверку.

