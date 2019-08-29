Глава ГИБДД предложил запретить перевозить детей на высокой скорости

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом он сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передает «Российская газета».

Он отметил, что необходимо законодательно снизить порог максимальной скорости для водителей, перевозящих детей. По его словам, большинство аварий с участием несовершеннолетних совершаются из-за нарушений водителями правил дорожного движения.

Черников добавил, что в 2019 году уже составили 397,5 тыс. административных протоколов за нарушение правил перевозки детей.

В конце апреля Черников также предлагал снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для тех, кто перевозит детей. По его словам, ограничения нужно внести в правила дорожного движения. При этом глава ГИБДД добавил, что в ведомстве возникли вопросы о том, как администрировать этот процесс и наказывать нарушителей.