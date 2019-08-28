ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело

Ведомство также считает необходимым расширить изучение безопасности дорожного движения на уроках ОБЖ и ввести курсы повышения квалификации по этой теме для учителей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ГИБДД предлагает ввести в школах уроки по автомобильному делу, заявил на заседании правительственной комиссии глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «РИА Новости».

По его словам, дополнительный модуль может быть введен в рамках предмета «Технология». Черников не уточнил, что именно предлагается включить в курс.

Глава ГИБДД также указал на необходимость увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в рамках предметов ОБЖ и «Окружающий мир». Дополнительные курсы по этой теме, по мнению главы Госавтоинспекции, можно организовать и для учителей, чтобы повысить качество преподавания.

По словам Черникова, ситуация с уровнем знаний учителей в сфере безопасности дорожного движения не меняется в лучшую сторону, передает ТАСС. Он считает, что на повышение их квалификации уделено недостаточно времени. Как отметил Черников, в рамках федеральной целевой программы обучение прошли чуть более 11 тыс. педагогов, а на текущий год запланировано повысить квалификацию не менее 2,5 тыс. «Учитывая, что в стране насчитывается свыше 41 тыс. образовательных организаций, то повысить квалификацию хотя бы одного педагога возможно только раз в 20 лет», — заключил он.