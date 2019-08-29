Apple запретил подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri

Американская компания Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri. Об этом сообщается на сайте компании.

«Только сотрудникам Apple будет разрешено прослушивать аудио образцы взаимодействий с Siri», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что временно приостановили программу оценки качества работы голосового ассистента, но планируют возобновить ее осенью. Однако использование записей взаимодействия с Siri будет происходить только с разрешения пользователей, которые смогут отказаться от него в любое время.

В конце июля газета The Guardian написала со ссылкой на подрядчика Apple, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для улучшения работы помощника, содержат конфиденциальную информацию.