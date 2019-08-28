Прокуратура описала процесс посмертной экспертизы подростка из Ульяновска

Полноценную психиатрическую экспертизу подростка из Ульяновска, подозреваемого в убийстве семьи, невозможно провести из-за его смерти. Чтобы восстановить картину произошедшего, эксперты опросят родственников и знакомых погибшего и изучат его переписку в соцсетях, сообщил РБК старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

«Для проведения полновесной психолого-психиатрической экспертизы необходим объект, а в данном случае объекта нет. Для того чтобы сделать вывод о причинах его поступка, как так получилось, что человек абсолютно положительный это страшное злодеяние совершил, необходимо изучение полной картины его жизнедеятельности», — сказал РБК Зима. Он добавил, что в рамках экспертизы будут опрошены друзья, родственники и знакомые подростка. Также будут изучены сочинения подозреваемого, его письма и переписка в соцсетях.

«[О назначении психиатрической экспертизы] следствие сообщило еще неделю назад», — подчеркнул помощник прокурора.

По его словам, новые сообщения в информационных изданиях о проведении экспертизы появились после ежегодной встречи прокурора Ульяновской области с представителями региональных и федеральных СМИ, в ходе которой он ответил на вопросы о назначении следственного мероприятия. «Комментировать это может только следствие и больше никто», — уточнил Зима.

18 августа в селе Патрикеево обнаружили тела пяти человек, а рядом с сотовой вышкой неподалеку от дома нашли тело подростка. Он оставил предсмертную записку, в которой, по информации представителя правоохранительных органов, говорилось, что молодой человек решил совершить самоубийство, а мать, бабушку, дедушку, малолетних брата и сестру убил, «чтобы у них не было негативных эмоций по поводу его смерти».