Больницу в Тюмени проверят после жалобы на отказ принять умирающего

Больницу в Тюмени проверят после жалобы на отказ принять умирающего

В Тюмени областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в областной клинической больнице № 2 после сообщений СМИ об отказе больницы прооперировать тяжелобольного мужчину. Об этом РБК сообщила и.о. руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

По ее словам, сейчас в медучреждении проходит проверка и изучаются медицинские документы. «К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна», — отметила Дембицкая.

Также проверку учреждения организовала областная прокуратура, сообщает «РИА Новости».

В областной клинической больнице № 2 по Тюмени РБК подтвердили информацию о начавшейся проверке по заявлению жены умершего мужчины Любови Прорвиной. «В настоящее время проводится проверка по факту ее заявления. Подробности инцидента выясняются», — сообщили РБК в клинике.

Ранее о том, что мужчину, у которого был двухсторонний некроз головки бедренной кости третьей и четвертой стадий, отказались срочно оперировать в этой больнице, сообщал Znak.com.