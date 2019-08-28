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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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Больницу в Тюмени проверят после жалобы на отказ принять умирающего

В Тюмени областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в областной клинической больнице № 2 после сообщений СМИ об отказе больницы прооперировать тяжелобольного мужчину. Об этом РБК сообщила и.о. руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

По ее словам, сейчас в медучреждении проходит проверка и изучаются медицинские документы. «К сожалению, существуют стадии заболеваний, в лечении которых современная медицина бессильна», — отметила Дембицкая.

Также проверку учреждения организовала областная прокуратура, сообщает «РИА Новости».

В областной клинической больнице № 2 по Тюмени РБК подтвердили информацию о начавшейся проверке по заявлению жены умершего мужчины Любови Прорвиной. «В настоящее время проводится проверка по факту ее заявления. Подробности инцидента выясняются», — сообщили РБК в клинике.

Ранее о том, что мужчину, у которого был двухсторонний некроз головки бедренной кости третьей и четвертой стадий, отказались срочно оперировать в этой больнице, сообщал Znak.com.

Как пояснила РБК жена скончавшегося мужчины Любовь Прорвина, ее супруг Александр умер месяц назад. Незадолго до его смерти, по словам женщины, врачи областной клинической больницы № 2 отказались оперировать мужчину, несмотря на последнюю стадию болезни и сильные боли. Ему предложили встать в очередь на плановую операцию, ждать которую нужно было более десяти месяцев. «Состояние с каждым днем становилось все хуже, он мог ходить только после обезболивающих препаратов, с большим трудом», — рассказала Прорвина.

По ее словам, 27 июня состояние мужчины резко ухудшилось, из-за сильных болей он стал терять сознание, а обезболивающее перестало помогать. Сотрудники скорой помощи пытались облегчить состояние мужа, но это не дало результатов, рассказала Прорвина. Они трижды звонили в областную больницу, но получали отказ дежурного хирурга принимать пациента. В результате у ее супруга остановилось сердце, сообщила женщина РБК.

В понедельник, 26 августа, в больнице Тюменской области объявили проверку после отказа врачей принять пациентку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены. У женщины началась сильная аллергическая реакция, и она вызвала скорую помощь, сотрудники которой сделали ей укол и отвезли в больницу. После того как в медучреждении отказались принять пациентку, сославшись на окончание рабочего дня, ее доставили в другую областную больницу. В прокуратуре занялись проверкой инцидента.

Теги: смерть, проверка, новости РБК
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Власти проверят отказавшую в помощи пациентке тюменскую больницу
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