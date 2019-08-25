Прокуратура проверит данные об отказе врачей в помощи пациентке в Тюмени

Прокуратура проверит данные об отказе врачей в помощи пациентке в Тюмени

В Тюмени прокуратура проверит информацию об отказе врачей оказать помощь пациентке с отеком легких. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, прокуратура обратила внимание на информацию, распространенную СМИ, об отказе в одном из медицинских учреждений Тюмени оказать женщине помощь.

«Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки по данному факту», — отметили в ведомстве.

В случае если по итогам проверки у прокуратуры появятся достаточные основания, ведомство предпримет соответствующие меры реагирования.

Ранее стало известно, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту.