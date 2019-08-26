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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Тюменский депздрав проверит отказавшую в помощи пациентке больницу

В больнице в Тюменской области, где врачи отказались принять пациентку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены, началась проверка. Об этом РБК сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Там отметили, что комплексную проверку проводит Следственный комитет, Росздравнадзор, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и сам депздрав Тюменской области. Больница, в которой произошел такой инцидент, хоть и не имеет отношения к облздраву и является учреждением федерального подчинения, но все же оказывает медицинскую помощь в рамках ОМС по региону. «Поэтому департамент в меру своих компетенций всячески будет содействовать тому, чтобы такие случаи впредь не повторялись, это недопустимо», — заявили в пресс-службе.

Днем ранее, 25 августа, у жительницы Тюмени началась сильная аллергическая реакция. Она вызвала скорую помощь, сотрудники которой сделали ей укол и отвезли в больницу. Однако в медучреждении отказались ее принять, сославшись на окончание рабочего дня. После этого пациентку доставили в другую областную больницу. Этим случаем заинтересовалась также прокуратура. В надзорном ведомстве заявили, что проведут проверку.

Теги: Тюменская область, Врачи, медицина, новости РБК
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