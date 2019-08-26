Тюменский депздрав проверит отказавшую в помощи пациентке больницу

В больнице в Тюменской области, где врачи отказались принять пациентку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены, началась проверка. Об этом РБК сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Там отметили, что комплексную проверку проводит Следственный комитет, Росздравнадзор, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и сам депздрав Тюменской области. Больница, в которой произошел такой инцидент, хоть и не имеет отношения к облздраву и является учреждением федерального подчинения, но все же оказывает медицинскую помощь в рамках ОМС по региону. «Поэтому департамент в меру своих компетенций всячески будет содействовать тому, чтобы такие случаи впредь не повторялись, это недопустимо», — заявили в пресс-службе.

Днем ранее, 25 августа, у жительницы Тюмени началась сильная аллергическая реакция. Она вызвала скорую помощь, сотрудники которой сделали ей укол и отвезли в больницу. Однако в медучреждении отказались ее принять, сославшись на окончание рабочего дня. После этого пациентку доставили в другую областную больницу. Этим случаем заинтересовалась также прокуратура. В надзорном ведомстве заявили, что проведут проверку.