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У премьер-министра Литвы обнаружили лимфому

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что у него обнаружили лимфому — одну из разновидностей рака лимфатической системы. Болезнь диагностировали в начальной стадии, передает портал 15min.lt.

По словам Сквернялиса, после президентских выборов он решил провести профилактический медицинский осмотр, который выявил проблемы с лимфатической системой. «Диагноз подтвержден — это лимфома в начальной стадии. Болезнь не распространилась», — добавил премьер-министр.

Сквернялис сообщил, что проходит курсы иммуно- и химиотерапии. Он уже начал первый цикл лечения, следующие запланированы на сентябрь и октябрь. Врачи ожидают полного выздоровления через два месяца, сообщил премьер-министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее подписал указ, предоставляющий премьер-министру отпуск по болезни. Сам Сквернялис сообщил, что продолжит работать, но если ему станет хуже, то его заменит министр энергетики страны Жигимантас Вайчюнас.

В мае Саулюс Сквернялис участвовал в президентских выборах в Литве. Действующий премьер-министр считался одним из фаворитов, но набрал около 21% и выбыл из президентской гонки.

Победил в выборах и стал президентом Литвы независимый кандидат, бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа, который не занимал правительственных постов и не был связан ни с одной из политических партий. Сквернялис тогда пообещал уйти в отставку из-за поражения, но передумал, и сообщил, что планирует остаться в политике и работать в Союзе крестьян и «зеленых» Литвы — партии аграриев сейма.

Теги: онкозаболевание, лимфома, Литва, премьер-министр
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