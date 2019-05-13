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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Политика ,  
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Премьер Литвы пообещал уйти в отставку в случае поражения на выборах

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что уйдет в отставку, если не пройдет во второй тур президентских выборов. Об этом сообщает портал Delfi.

«Я считаю поражением невыход во второй тур. Если не выйду во второй тур, то 12 июля не верну полномочия, а уйду в отставку», — сказал он. Сквернялис добавил, что уверен в том, что граждане Литвы выберут лучшего президента.

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На президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров

Выборы президента Литвы прошли 12 мая. По предварительным данным, в них лидирует независимый кандидат, бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа. Он набрал 31,33% голосов избирателей. Экс-министр финансов Ингрида Шимоните получила 25,13% голосов, а Саулюс Сквернялис — 23,78%. Таким образом в Литве может пройти второй тур президентских выборов.

Теги: Литва, президентские выборы, премьер-министр
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На президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров
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