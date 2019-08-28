С 2020 года водители смогут проверять историю автомобиля на госуслугах

Российские автомобилисты со следующего года смогут проверить через сайт госуслуг полную историю владения автомобилем, сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает ТАСС.

«В 2020 году мы планируем выпустить еще несколько сервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем», — заявил Акимов, добавив, что «это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя».

По информации вице-премьера, через личный кабинет на сайте госуслуг водители смогут воспользоваться услугами коммерческих организаций. Например, записаться на техосмотр и оформить страховой полис.

Накануне, 27 августа, стало известно, что власти запустят онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД. Помимо этого, через него можно будет обращаться к операторам парковок, а также вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Функция в тестовом режиме начнет работать на сайте госуслуг также в 2020 году. Сейчас все штрафы за нарушение правил парковки и правил дорожного движения автомобилисты должны обжаловать во время личного визита в Госавтоинспекцию.

В конце июля Акимов представил первые суперсервисы, которые появятся на портале госуслуг до конца 2019 года. По словам вице-премьера, пять прототипов (суперсервисы «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Утрата близкого человека», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство») уже размещены на портале, а еще десять появятся на сайте в ближайшие три недели. Всего до конца года на портале появятся первые версии 25 новых сервисов.