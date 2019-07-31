Вице-премьер Максим Акимов представил первые суперсервисы

До конца года на портале госуслуг появятся прототипы 25 суперсервисов, рассказал вице-премьер Максим Акимов на мероприятии в Москве, передает корреспондент РБК.

По его словам, пять прототипов (суперсервисы «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Утрата близкого человека», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство») уже размещены на портале. Еще десять появятся на сайте в ближайшие три недели. Пока они будут не кликабельны, а размещены только для демонстрации и общественного обсуждения.

«Мы хотим сделать сервисы удобные не государству, а людям, чтобы они отражали их запросы. Поэтому мы хотим получить от граждан ответ, хорош ли тот продукт, который мы предлагаем», — сказал Максим Акимов. По мере поступления замечаний, сервисы будут дорабатываться.

Суперсервисы — это комплексы оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям (например, рождение ребенка, оформление ДТП по европротоколу, оформление в вуз, получение и оформление льгот, пенсий и т.п.). Всего к 2021 году заработает 25 суперсервисов, перечень которых был одобрен в феврале на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. Куратором каждого сервиса выступит профильное ведомство.

Как пояснил Максим Акимов, разработкой суперсервисов занимается компания «РТ-Лабс» (дочерняя структура «Ростелекома») при участии ФГБУ «НИИ «Восход». Также в работе участвуют такие технологические компании, как «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк.