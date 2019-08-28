Герасимов впервые после разрыва ДРСМД поговорил с главой Военкома НАТО

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Сообщение опубликовано на сайте Североатлантического альянса.

Детали разговора не раскрываются. «Каналы политического и военного общения остаются открытыми для обмена информацией по проблемным вопросам, уменьшения недопонимания и повышения предсказуемости», — сказано в сообщении. Утоняется, что Пич и Герасимов договорились и в будущем использовать военные линии для связи.

В сообщении Минобороны сказано, что стороны обсудили «актуальные вопросы российско-натовских отношений».

Это первый разговор высокопоставленных военных НАТО и России о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот договор запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км.