Начальник Генштаба Герасимов провел телефонный разговор с главкомом НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов в субботу провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кёртисом Скапарротти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности, а также взаимодействие России и НАТО в военной отрасли.

Разговор состоялся по инициативе Североатлантического альянса, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Кёртис Скапарротти в интервью агентству Asssociated Press заявлял о непонимании России странами Запада. Генерал отмечал, что на сегодняшний день ситуация сложилась хуже, чем во времена холодной войны.