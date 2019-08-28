Россия заявила о необходимости «докрутить» сделку с Индонезией по Су-35

Россия заявила о необходимости «докрутить» сделку с Индонезией по Су-35

России и Индонезии необходимо обсудить технические нюансы до начала поставок истребителей Су-35. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019, передает «РИА Новости».

Шугаев отметил, что интерес к поставкам российских истребителей у Джакарты остается, но необходимо «докрутить» и «дообсуждать» некоторые вопросы.

«Мы понимаем, какой прессинг оказывается на руководство Индонезии», — добавил глава ФСВТС.

Контракт на поставку 11 Су-35 в Индонезию стоимостью $1,1 млрд был заключен в феврале 2018 года. Тем не менее реализацию договора на поставку отсрочили: Индонезии не удавалось получить коммерческий кредит, так как потенциальные кредиторы опасались вторичных санкций США.