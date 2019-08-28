Количество отравившихся суши в Самаре увеличилось до 48 человек

Количество отравившихся суши в Самаре увеличилось до 48 человек

Число жителей Самары, отравившихся суши, составило 48 человек. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

«По предварительным диагнозам зарегистрировано 48 случаев острых кишечных инфекций. [...] Причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла)», — говорится в сообщении.

В минздраве области сообщили РБК, что в результате отравления были госпитализированы 30 человек, в том числе семь детей, их состояние оценивается как средней тяжести. 18 человек получили лечение амбулаторно.

СК по Самарской области начал проверку из-за сообщений о массовом отравлении суши.

27 августа пресс-служба федеральной сети ресторанов доставки «Фарфор» сообщила о случаях отравления клиентов продукцией одной из семи кухонь самарского филиала. По данным «Фарфора», отравившиеся совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с инцидентом компания временно закрыла все свои кухни в Самаре. Ранее жители Иркутской области отравились после заказа суши на дом.