В Иркутской области девять человек отравились после заказа суши на дом

В Иркутской области девять человек отравились после заказа суши на дом

Девять человек предположительно отравились суши в городе Усолье-Сибирское, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Иркутской области.

«Это какое-то кафе. Девять человек отравились, из них пять госпитализированы, [состояние] средней степени тяжести, а четыре человека отказались от госпитализации», — заявили в пресс-службе.

Местное издание «Усолье.Инфо» пишет, что отравление произошло на выходных. Группа жителей города заказала доставку суши и роллов на дом. После того как они попробовали еду, им стало плохо.

РБК направил запрос в региональное управление Роспотребнадзора.

В феврале 2017 года семь человек были госпитализированы в Екатеринбурге с острой кишечной инфекцией после употребления суши. Среди пострадавших был сотрудник службы доставки кафе.