Самарский СК начал проверку из-за массового отравления суши

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за сообщений СМИ о массовом отравлении суши в Самаре. Об этом сообщает следственное управление СК по Самарской области.

«27–28 августа 2019 года в сети интернет появилась информация о том, что в больницу города Самары поступили около 30 человек с пищевым отравлением. По предварительным данным, все пострадавшие ели суши, которые приобретали в одном предприятии общественного питания», — говорится в сообщении.

Во вторник, 27 июля, пресс-служба сети ресторанов «Фарфор» сообщила о случаях отравления после употребления продукции одной из семи кухонь самарского филиала. По данным «Фарфора», отравившиеся совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с инцидентом компания временно закрыла все свои кухни в Самаре и совместно с Роспотребнадзором выясняет причины отравления. «Все сотрудники в принудительном порядке были отправлены на сдачу анализов и обследования. Ждем результатов от независимой лаборатории», — говорилось в сообщении.

В настоящий момент при переходе на сайт филиала «Фарфора» в Самаре появляется объявление о проведении «технических и санитарных работ» по всем кухням.