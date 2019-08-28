На Чукотке объяснили отсутствие дефицита мужчин в регионе

На Чукотке хорошо развита промышленность, основу которой составляет добыча полезных ископаемых и энергетика, а также другие сферы, в которых традиционно заняты мужчины. Такой ответ на вопрос, почему в регионе преобладают мужчины, получил РБК от отдела информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского атомного округа.

«Согласно информации о среднесписочной численности работников, основная часть занятых специальностей в Чукотском автономном округе — это профессии, в которых заняты мужчины», — говорится в ответе региона.

Среди распространенных в регионе с суровом климатом профессий — добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, теплом, а также лесное хозяйство, охота, рыболовство, строительство и силовые структуры. «Все эти профессии считаются мужскими», — отметили в аппарате губернатора.

Там также признали, что встречаются в этих профессиях и женщины, однако статистика говорит о том, что мужчин в этих областях занято больше.

Вдобавок большая часть тех людей, которые приезжают в округ на заработки, после выхода на пенсию переезжает в регионы с более теплым климатом, отмечают в аппарате губернатора Чукотки. «Так как перевес женщин над мужчинами складывается за счет населения пожилого возраста, то на Чукотке мужчины оказываются в более выигрышном положении», — отмечают в регионе.