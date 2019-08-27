Минск подтвердил подготовку встречи Лукашенко с советником Трампа

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Белоруссию, чтобы встретиться с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации белорусского лидера.

Как передает агентство, встреча состоится не ранее четверга, 29 августа. В администрации подчеркнули, что точная дата и формат встречи пока не определены.

Ранее о визите Болтона в Минск со ссылкой на бывших и действующих чиновников американского правительства писало издание Foreign Policy. Более того, по данным источников, в сентябре замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетит Белоруссию, чтобы обсудить расширение американского дипломатического присутствия.

В настоящее время Джон Болтон находится в Киеве, где он надеется провести «продуктивные встречи с украинскими чиновниками».