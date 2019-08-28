Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции

В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.

«Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы ситуацию передергиваете. Упомянутые вами случаи абсолютно неприемлемы и отвратительны, но не нужно связывать это с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан являются возмутительными. Конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», — заявил представитель Кремля.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 26 августа. По данным следствия, трое полицейских на пляже Анапы застали молодую пару. Пригрозив девушке административной ответственностью, они вынудили ее заняться с ними сексом. Девушка была 17-летней спортсменкой, приехавшей из Москвы на соревнования по волейболу.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней), сотрудников полиции отстранили от работы. 27 августа всех троих арестовали.