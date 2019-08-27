В Анапе арестовали подозреваемых в понуждении девушки к сексу полицейских

В Анапе арестовали подозреваемых в понуждении девушки к сексу полицейских

Трое бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе, помещены в СИЗО, передает агентство «Красная весна» со ссылкой на городские власти.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на вторник, 26 августа, на пляже Витязево под Анапой, где проходил финал чемпионата России по волейболу. Сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку, приехавшую из Московской области на соревнования, и совершеннолетнего парня. Как сообщал источник газеты «Коммерсантъ-Кубань», в этот момент молодые люди занимались сексом.

По информации следствия, полицейские принудили несовершеннолетнюю девушку к половому акту. В обмен они пообещали не привлекать ее к административной ответственности. Девушка в результате согласилась с требованиями правоохранителей.

Позже подозреваемых отстранили от работы в правоохранительных органах, а СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).