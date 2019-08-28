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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Вышинский пообещал по первому требованию приходить на заседания суда

Кирилл Вышинский, глава портала «РИА Новости Украина», заявил, что готов «по первому решению суда» являться на судебные заседания, если это потребуется для его освобождения, сообщает «РИА Новости».

«Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие», — дал обязательство журналист.

По итогам прошедшего в среду заседания Киевского апелляционного суда Вышинского освободили под личное обязательство. Он провел под стражей более 400 дней. Его обязали по первому требованию сообщать об изменении места проживания или работы.

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Накануне адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил РБК, что его подзащитный не намерен участвовать в обмене заключенными между Украиной и Россией. Вышинский намерен добиваться снятия с себя всех обвинений. На Украине журналиста обвиняют в госизмене, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Теги: «РИА Новости», Украина, судебное разбирательство
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