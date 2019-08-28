Россия предложила Турции помощь в создании истребителя пятого поколения

Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает «РИА Новости».

«У них есть проект TF-X, мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы», — сказал он. Шугаев напомнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 обсуждали вопрос промышленного сотрудничества между странами, которое «возможно и желаемо». «Наша промышленность, в принципе, готова», — добавил он.

Кроме того, Шугаев заявил, что Москва обсуждает с Анкарой возможность поставок российских истребителей пятого поколения Су-57.

Накануне на авиасалоне МАКС в Жуковском Эрдоган осмотрел истребитель Су-57 и поинтересовался у Путина возможностью покупки самолета, на что российский президент ответил: «Можете купить». На авиасалоне президентам показали групповой полет четырех Су-57, они также ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.

Су-57 — истребитель пятого поколения, разработанный Объединенным конструкторским бюро им. П.О.Сухого. Он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и обладает малой заметностью. В Минобороны заявляли, что Су-57 оснащен новейшими средствами поражения, которые по своим характеристикам будут превосходить иностранные аналоги.