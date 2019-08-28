Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

Один россиянин потребляет в сутки в среднем 2651,5 ккал. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте службы.

По данным ведомства, по итогам 2018 года самой высокой оказалась энергетическая ценность рациона в Дагестане. Жители республики потребляют 3988,3 ккал в день. За Дагестаном следует Ингушетия (3406,4 ккал), на третьем месте — Тюменская область (3200,7 ккал).

Меньше всего калорий (2180,1 ккал) потребляют жители Рязанской области (2180,1 ккал), Хабаровского края (2182,9 ккал) и Тамбовской области (2228,7 ккал).

В Москве по результатам 2018 года энергетическая ценность рациона составила 2261 ккал, в Санкт-Петербурге — 2 295,4 ккал.