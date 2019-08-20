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Экономика ,  
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Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Больше всего на еду в 2018 году потратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки, меньше всего — Татарстана, Югры и Москвы. Такую разницу эксперты объясняют уровнем зарплаты, ценой на продукты и национальным менталитетом
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В 2018 году больше всего денег на еду тратили в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке. Об этом говорится в отчете Росстата (есть в распоряжении РБК).

По данным службы статистики, в прошлом году на питание и безалкогольные напитки у жителей Ингушетии уходило 57,9%, Дагестана — 53,8%, Чукотки — 47,7%. В 2017-м этот показатель составил 59,6, 58,4 и 39,8% соответственно.

Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%). Траты проживающих в этих регионах россиян в 2017-м составили 26,0, 24,4 и 25,8% соответственно.

Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

На соответствующие расходы влияют три фактора, заявила «РИА Новости» доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Речь идет о стоимости продуктов питания, низкой зарплате и составе семьи.

Специалист напомнила, что в январе 2019 года средняя зарплата в Ингушетии составила 22,8 тыс. руб., а в Дагестане — 21,4 тыс. руб. В то же время стоимость продуктовой корзины в обеих республиках равна около 4 тыс. руб., указала Лебединская.

На Чукотке средняя зарплата составляет 95,8 тыс. руб., заявила доцент. При этом она отметила высокую стоимость продуктов в регионе (486 руб. за 1 кг говядины, 293 руб. за 1 кг яблок и 395,75 руб. за 1 кг творога).

Расходы на питание зависят в том числе от доли детей в регионах, продолжила Лебединская. В Ингушетии этот показатель равен 31,7%, в Дагестане — 27,1%, на Чукотке — 22,4%, а в Москве — 12,8%. «Среднее число детей на тысячу женщин в Ингушетии составляет 3760, в Москве — 1391», — заявила она.

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Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Кроме того, на разницу в данных влияет и национальный менталитет, когда граждане не могут заменить дорогую баранину и говядину более дешевой свининой, заключила специалист.

Согласно данным опроса Сбербанка, во втором квартале 2019 года доля расходов россиян на продукты питания выросла в годовом выражении и составила 38,9 против 38,2% за аналогичный период прошлого года. Как пояснили аналитики, это связано с высокой продовольственной инфляцией, которая опережает рост реальных доходов населения.

В июле Росстат назвал продукты, которые наиболее подорожали в 2018 году. По данным статистической службы, рост цен на пшено и капусту превысил 70%, а на сахар и яйца составил 28,35 и 25,9% соответственно. На лук и свеклу цены выросли на 23%, а на мороженую курицу и морковь — на 20%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Росстат, продукты питания, расходы
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