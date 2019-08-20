Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

Больше всего на еду в 2018 году потратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки, меньше всего — Татарстана, Югры и Москвы. Такую разницу эксперты объясняют уровнем зарплаты, ценой на продукты и национальным менталитетом

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В 2018 году больше всего денег на еду тратили в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке. Об этом говорится в отчете Росстата (есть в распоряжении РБК).

По данным службы статистики, в прошлом году на питание и безалкогольные напитки у жителей Ингушетии уходило 57,9%, Дагестана — 53,8%, Чукотки — 47,7%. В 2017-м этот показатель составил 59,6, 58,4 и 39,8% соответственно.

Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%). Траты проживающих в этих регионах россиян в 2017-м составили 26,0, 24,4 и 25,8% соответственно.

На соответствующие расходы влияют три фактора, заявила «РИА Новости» доцент кафедры экономики и статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Речь идет о стоимости продуктов питания, низкой зарплате и составе семьи.