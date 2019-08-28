Во Владивостоке сняли ограничения на въезд и выезд в аэропорт

Во Владивостоке сняли ограничения на въезд и выезд в аэропорт

Ограничения на въезд и выезд на территорию аэропорта Владивостока, которая была подтоплена из-за прошедших ливней, сняты. Об этом сообщает госавтоинспекция отдела МВД по городу Артему в Приморском крае.

В результате прошедших мощных ливней ранее оказалась подтоплена территория привокзальной площади аэропорта, включая парковку автотранспорта. Въезд и выезд в аэропорт были ограничены.

Утром 27 августа во Владивостоке прошел сильный ливень. При месячной норме для августа 156 мм в городе выпало 53 мм. Обильные осадки спровоцировали сход селей на нескольких улицах, были подтоплены участки многих дорог. По данным городской администрации, ливневые канализации были заранее обследованы и прочищены, однако не справлялись с потоками воды.

Непогода продолжилась и 28 августа. Мэр Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал руководителям городских предприятий сократить рабочий день.