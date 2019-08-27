Потоп и сход селей во Владивостоке. Фоторепортаж

Потоп и сход селей во Владивостоке. Фоторепортаж

Утром 27 августа во Владивостоке прошел сильный ливень, который спровоцировал сход селей. Часть дорог оказалась подтоплена, на некоторых движение было заблокировано из-за грунта и деревьев. Последствия непогоды во Владивостоке — в фоторепортаже РБК