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Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
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Общество ,  
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Потоп и сход селей во Владивостоке. Фоторепортаж
Утром 27 августа во Владивостоке прошел сильный ливень, который спровоцировал сход селей. Часть дорог оказалась подтоплена, на некоторых движение было заблокировано из-за грунта и деревьев. Последствия непогоды во Владивостоке — в фоторепортаже РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Сильный ливень во Владивостоке прошел утром во вторник. При месячной норме для августа 156 мм осадков в городе выпало 53 мм
Фото: today125 / VK
В городской администрации сообщили, что ливневые канализации были заранее прочищены, но не справлялись с поступающим потоком воды
Фото: today125 / VK
За короткое время оказались подтоплены участки многих дорог, к полудню по местному времени (05:00 мск) сообщалось​ о запрудах до 30 см высотой
Фото: today125 / VK
Данных о пострадавших от непогоды пока нет
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
На двух подстанциях произошло​ аварийное отключение, без электричества остались шесть улиц
Фото: today125 / VK
Сообщается, что от сильных осадков пострадал только Владивосток, на остальной территории Приморского края мощных дождей не было
Фото: today125 / VK
Сильный ливень вызвал сход селей на нескольких улицах — Ладыгина, Тобольской, Спиридонова и Нейбута
Фото: today125 / VK
Из-за непогоды осложнилась работа общественного транспорта, ряд маршрутов пришлось изменить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Синоптики прогнозируют, что сильные дожди продолжатся и 28 августа. МЧС советует жителям не покидать населенных пунктов, во Владивостоке также рекомендовали​ не парковать машины под деревьями или подпорными стенами.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Владивосток, потоп, МЧС
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Появилось видео схода селя во Владивостоке
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