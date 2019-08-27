Общество , 27 авг, 11:45
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Потоп и сход селей во Владивостоке. Фоторепортаж
Утром 27 августа во Владивостоке прошел сильный ливень, который спровоцировал сход селей. Часть дорог оказалась подтоплена, на некоторых движение было заблокировано из-за грунта и деревьев. Последствия непогоды во Владивостоке — в фоторепортаже РБК
Сильный ливень во Владивостоке прошел утром во вторник. При месячной норме для августа 156 мм осадков в городе выпало 53 мм
В городской администрации сообщили, что ливневые канализации были заранее прочищены, но не справлялись с поступающим потоком воды
За короткое время оказались подтоплены участки многих дорог, к полудню по местному времени (05:00 мск) сообщалось о запрудах до 30 см высотой
Данных о пострадавших от непогоды пока нет
На двух подстанциях произошло аварийное отключение, без электричества остались шесть улиц
Сообщается, что от сильных осадков пострадал только Владивосток, на остальной территории Приморского края мощных дождей не было
Сильный ливень вызвал сход селей на нескольких улицах — Ладыгина, Тобольской, Спиридонова и Нейбута
Из-за непогоды осложнилась работа общественного транспорта, ряд маршрутов пришлось изменить
Синоптики прогнозируют, что сильные дожди продолжатся и 28 августа. МЧС советует жителям не покидать населенных пунктов, во Владивостоке также рекомендовали не парковать машины под деревьями или подпорными стенами.