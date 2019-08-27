Появилось видео схода селя во Владивостоке

Во Владивостоке из-за ливня сошел сель. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Из-за прошедшего утром 27 августа мощного ливня сели сошли на улицах Ладыгина, Тобольской, Спиридонова и Нейбута. Несколько участков дорог оказались подтоплено.

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу. В подписи к видео указано, что оно снято на улице Ладыгина.

https://www.instagram.com/p/B1pQHqhF53G/

«Из-за быстрого поступления воды ливневка не успевала принимать все то количество осадков, которое выпало буквально за пару часов», — говорится в сообщении администрации. По данным на 13:00 (06:00 мск), во Владивостоке выпало 53 мм осадков при норме для августа в 156 мм.