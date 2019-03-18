NASA узнало о приближении к Земле крупного астероида

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле крупного астероида EA2. Небесное тело максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит над планетой на расстоянии 305 тыс. км., сообщается на сайте американского космического агентства.

Такое расстояние почти на 80 тыс. км. меньше, чем расстояние между Землей и Луной. Скорость движения астероида составляет около 5 км/с, а диаметр — от 18 до 40 м.

В конце 2018 года NASA сообщало о сближении с Землей крупного «праздничного» астероида в канун католического рождества. Небесное тело, форму которого американские ученые сравнили с бегемотом, приблизилось к планете на расстояние 2,9 млн км.