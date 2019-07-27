Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Стыковка к модулю Harmony — американскому сегменту станции — произошла в 12:01 по времени Восточного побережья США (19:01 мск).

Это 18-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, который SpaceX выполняет по заказу NASA. Корабль доставил на станцию более 2,2 тыс. тонн груза, в том числе материалы и оборудование для проведения исследований.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon состоялся 26 июля с мыса Канаверал во Флориде.