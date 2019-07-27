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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
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Технологии и медиа ,  
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Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Стыковка к модулю Harmony — американскому сегменту станции — произошла в 12:01 по времени Восточного побережья США (19:01 мск).

Это 18-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, который SpaceX выполняет по заказу NASA. Корабль доставил на станцию более 2,2 тыс. тонн груза, в том числе материалы и оборудование для проведения исследований.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon состоялся 26 июля с мыса Канаверал во Флориде.

Теги: Dragon, SpaceX, МКС
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