SpaceX сообщила об отправлении корабля Dragon к МКС

SpaceX сообщила об отправлении корабля Dragon к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon отправилась к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте компании Илона Маска SpaceX.

Запуск состоялся с мыса Канаверал, штат Флорида, в 01:01 мск. Корабль вышел на орбиту и развернул солнечные батареи. Накануне запуск перенесли из-за плохих погодных условий.

Отмечается, что стыковка с МКС запланирована на субботу, 27 июля. Ранее NASA сообщало, что корабль доставит более 2,2 тыс. кг груза.

Миссия по доставке грузов на МКС станет восемнадцатой по счету. Предыдущая завершилась в начале июня.