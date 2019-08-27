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Доллар/Рубль ₽67 (+0,76%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата Worldskills

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит на стадионе «Казань Арена». Среди зарубежных гостей — президент WorldSkills International Саймон Бартли, его заместитель по стратегическим вопросам Йос де Гой, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи и др.

До приезда в Казань российский президент посетил новый аэропорт, который располагается у села Сабуровка, в 30 км от Саратова. Аэропорт получил название в честь космонавта Юрия Гагарина. А до этого глава государства побывал на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Там Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное в 1953 году и направленное на повышение престижа рабочих профессий. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В этом году чемпионат по профессиональному мастерству проходил в Казани с 22 по 26 августа.

Теги: Владимир Путин, Казань, WorldSkills
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