ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 млн руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую «дочку» Samsung — ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» — на 2,5 млн руб., сообщается на сайте ведомства. Служба ранее признала компанию виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты.

ФАС привлекла к административной ответственности сотрудников компании, которые осуществляли контроль над соблюдением цен торговыми посредниками.

При этом ФАС отметила, что во время рассмотрения дела «Самсунг Электроникс Рус Компани» прекратила координацию экономической деятельности и оказывала ведомству содействие. Служба учла это при назначении штрафа.

ФАС возбудила дело в отношении российской «дочки» Samsung в феврале после внеплановой проверки. Под подозрение антимонопольного ведомства попали цены на ряд планшетов и смартфонов.

В апреле служба признала, что компания нарушила ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (незаконная координация экономической деятельности). В ФАС заявили, что среди компаний, экономическую деятельность которых координировала «дочка» Samsung, были «ВымпелКом», «Эльдорадо», «Юлмарт», «Связной Логистика», «ДНС Ритейл», «Сеть Связной» и «Открытые технологии».