ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

ФАС признала «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба пришла к выводу, что российская структура Samsung координировала экономическую деятельность нескольких компаний, в том числе «ВымпелКома», «Эльдорадо» и «ДНС Ритейл»

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ​вину Samsung в незаконной координации цен на планшеты и смартфоны. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Действия российской структуры Samsung привели к поддержанию цен на ряд моделей техники», — пояснили в ФАС. По ее данным, речь идет о нарушении со стороны «Самсунг Электроникс Рус Компани» ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (незаконная координация экономической деятельности).

По данным антимонопольного ведомства, «дочка» Samsung координировала экономическую деятельность нескольких компаний, среди которых «ВымпелКом», «Связной Логистика», «Эльдорадо», «Юлмарт», «Сеть Связной», «ДНС Ритейл» и «Открытые технологии».

Дело против российского подразделения Samsung было открыто в феврале после внеплановой проверки в компании. ФАС, в частности, интересовали цены на смартфоны Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus и планшеты Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

«В своем стремлении извлечь максимальную выгоду при продаже своего товара через дилеров компании навязывают им цены и условия реализации, что незаконно», — приводит ФАС слова замглавы службы Андрея Цариковского.