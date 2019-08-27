В Дагестане два человека погибли в аварии с пассажирской «Газелью»

В Дагестане два человека погибли в аварии с пассажирской «Газелью»

В Гергебильском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель», двое пассажиров погибли. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

«На 225-м км автодороги Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканский мост, неподалеку от селения Чалда Гергебильского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирской «Газелью», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два пассажира — женщины 46 и 55 лет. Восемь пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозной системы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства аварии.

В Дагестане 14 августа при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе «Кавказ» погибли четыре человека, трое, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали. В июне в республике на автодороге Астрахань — Махачкала при столкновении пассажирского автомобиля с автобусом погибли двое, еще пять человек пострадали.