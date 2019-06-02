МВД опубликовало кадры с места аварии с автобусом в Дагестане

МВД опубликовало кадры с места аварии с автобусом в Дагестане

Два человека погибли при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Тарумовском районе Дагестана. Об этом сообщается в акаунте регионального главка МВД в Instagram. ГУ МВД России по Дагестану также опубликовало кадры с места происшествия.

https://www.instagram.com/p/ByLamqJiCMG/

Авария произошла 1 июня около 16:20 мск на автодороге «Астрахань — Махачкала». По предварительным данным, 32-летний водитель легкового автомобиля не справился с движением и выехал на встречную полосу.

В результате он погиб, как и водитель автобуса. Пять пострадавших пассажиров госпитализировали.

В субботу, 1 июня, грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Адыгее. В результате 15 человек пострадали, среди которых машинист и его помощник.