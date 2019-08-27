ФАС получила лишь одну заявку на участие в приватизации «Трансконтейнера»

ФАС получила лишь одну заявку на участие в приватизации «Трансконтейнера»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила одну заявку на участие в приватизации компании «Трансконтейнер», которая сейчас принадлежит РЖД. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова главы ведомства Игоря Артемьева.

В пресс-службе ФАС пояснили РБК, что ходатайство подавал «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, владельцев Evraz Group. Этой компании уже принадлежит 24,5% «Трансконтейнера».

Сейчас государству в лице РЖД принадлежит более половины «Трансконтейнера». Помимо РЖД и «Енисей Капитал» третьим совладельцем «Трансконтейнера» является ВТБ (24,84%). В ноябре 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство от претендента на покупку доли ВТБ, но имя покупателя не раскрывала: источники РБК предполагали, что покупателем также может быть «Енисей Капитал».

В начале июня стало известно. что покупкой доли в «Трансконтейнере» заинтересовалась также арабская DP World.